Viernes 26 de junio de 2020, p. 7

Nueva York., El pasado marzo, los cineastas Gerard Bush y Christopher Renz congregaron a sus amigos artistas y unos cuantos periodistas en un exclusivo club en Manhattan, el Soho House, para presentarles su primer largometraje, Antebellum.

Querían una reacción crítica constructiva antes del estreno del filme, un thriller sicológico sobre una mujer negra atrapada en un pasado preabolición, que no es para nada pasado. Bush, negro, y Renz, blanco, esperaban que el proyecto contribuyera a la conciencia nacional sobre la herencia de la esclavitud y la supremacía blanca en Estados Unidos.

“Al presenciar lo conmovidos que todos estaban con esta película, algunos incluso con lágrimas, nos dimos cuenta por primera vez del impacto potencial que Antebellum tendría en la sociedad y las conversaciones atrasadas sobre raza que debemos tener en Estados Unidos”, señalaron los cineastas, que escribieron, dirigieron y produjeron el proyecto.

Una vez que el Covid-19 sacudió la economía, llevó al cierre de cines y obligó a los estudios de Hollywood a relaborar sus agendas de estrenos, Bush y Renz retiraron su película del calendario de abril y mayo. No querían que lo que estaba destinado a verse en pantalla grande fuera relegado a las plataformas de streaming.

El 21 de agosto, fecha de estreno

Para Bush y Renz, la paciencia resultó ser una virtud.

Mientras muchas salas de cine reabrirán en las próximas semanas, Antebellum, que Lionsgate estrenará el 21 de agosto, llegará durante el apogeo de un ajuste de cuentas en el país, en momentos en que la gente muestra una creciente avidez de obras que iluminen el camino hacia la justicia racial. Motivado en parte por las protestas debido a las recientes muertes de personas negras a manos de la policía, el momento coloca a la cinta como el único estreno de verano que habla del momento que se vive y el movimiento en defensa de la población negra contra el racismo arraigado y sistemático.