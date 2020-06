Intercede el Congreso

El Congreso local aprobó un exhorto promovido por el diputado morenista Benjamín Carrera Chávez y pidió al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, al fiscal de dicho estado y al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que liberen a Prieto Terrazas, pues los delitos que le imputan no ameritan prisión preventiva.

A Susana Prieto no la están persiguiendo por haber cometido un delito, sino por ser abogada de trabajadores. A los gobiernos proempresas y a los empresarios eso no les gusta. Los abogados que defienden a trabajadores no son bien vistos , destacó el diputado de Morena Gustavo de la Rosa Hickerson, en apoyo al exhorto.

A la dirigente del Snitis, se le responsabiliza de delitos cometidos el 10 de marzo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, donde obreros de la maquiladora Tridonex retuvieron a trabajadores de esa dependencia durante una manifestación.