El artista sostuvo anteriormente que el nuevo coronavirus no existe.

Europa Press y Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de junio de 2020

Miguel Bosé es una de las celebridades “indignadas“ con las medidas impuestas en España para enfrentar la pandemia del coronavirus. El gobierno del país no da la talla, pero eso ya lo sabíamos , escribió a principios de marzo.

El artista español afincado en México escribió un tuit la semana pasada en el que se refería al Covid-19 como la gran mentira de los gobiernos . Palabras que causaron gran conmoción entre los usuarios de la red social.

Ahora, el cantante volvió a utilizar su perfil en Twitter para alzar la voz contra el gobierno de Pedro Sánchez e insistir: No a la vacuna, no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates .

En un hilo que ya es tendencia en Twitter, Bosé compartió un video del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el que el mandatario apoya la unión internacional para encontrar una vacuna a través de la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (Gavi, por sus siglas en inglés), una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

