A veces no es tanto la persona, sino la película en que son contratados. Lady Gaga era terriblemente plana como una vampiresa de cien años en American Horror Story, pero fue postulada al Óscar por su actuación natural y conmovedora en Nace una estrella.

En su papel de soldado de la Segunda Guerra Mundial era melancólico y heroico, e irrefutablemente Harry Styles, publicó el británico The Independent.

Una posible razón por la que Monae nunca ha sido atacada como actriz es que ella usa las mismas herramientas en ambos campos. Como estrella pop, es toda personaje y narrativa. Crea mitologías ficticias en su música, y los complementa con alteregos y universos paralelos. Su primer disco fue contado desde la perspectiva de una androide llamada Cindi Mayweather.

Metrópolis distópica

Su álbum más reciente, Dirty Computer, fue publicado junto a un cortometraje ambientado en una metrópolis distópica del futuro, con Monae protagonizando como la mujer ficticia Jane 57821.

Sólo en su trabajo no musical se presenta como una humana, interpretando a la compasiva novia de Mahershala Ali en Moonlight, o a la ingeniera aeroespacial Mary Jackson en Hidden Figures.

Como actriz, Monae parece estar siguiendo los pasos de David Bowie. Su gusto por adoptar personajes como Ziggy Stardust le han sido útiles en su trabajo en la actuación. Con Bowie demostrando ser verosímil al interpretar a un alien en The Man Who Fell to Earth, y como un rey duende en Labyrinth.

También está Björk, quien mereció un Globo de Oro por Bailando en la oscuridad, y Cher, discutiblemente la mejor estrella pop que se ha convertido en actriz. Una mujer que siempre ha sido una camaleona en su música, parte holograma, parte extraterrestre, nunca ha sido inverosímil interpretando personajes en pantalla. En cintas tan diversas como Silkwood, Mask y Moonstruck, por la cual ganó un Óscar, ella ha pasado de rica a pobre, de introvertida a extrovertida.

Mientras que siempre habrá excepciones a la regla, las mejores estrellas pop que se han convertido en actores tienden a ser distintos de por sí. Cuando un cantante pop es admirado por su aparente normalidad o destaca en los programas de talentos que diluyen la individualidad, a menudo luchan. ¿Una estrella pop que interpreta a alguien igual de normal? Nunca podríamos creerlo.