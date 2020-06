Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 16

Ante la pandemia de Covid-19 se debe evitar que la emergencia sanitaria se convierta en una crisis alimentaria y humanitaria, por lo que es indispensable que los países eviten que las acciones de combate y mitigación de la pandemia, como el cierre de fronteras y la reducción de la actividad económica a mínimos históricos, desmantelen los sistemas de producción de alimentos y las cadenas de distribución regionales y globales, recomendó el Programa Mundial de Alimentos.

Bram Govaerts, director global de desarrollo estratégico del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), expuso a La Jornada la necesidad de tomar medidas correctas en el tema, porque tras la emergencia por coronavirus puede venir la pandemia del hambre , y para que ello no ocurra “se debe trabajar con los productores.

Más de 80 líderes globales, inicialmente 60, han hecho tres recomendaciones claras para mantener los flujos comerciales abiertos para suministrar los alimentos, tanto en el campo como en las ciudades, multiplicar los apoyos a los más vulnerables, y que estos apoyos sean productivos para que tengan acceso a comida nutritiva y costeable .