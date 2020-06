Roberto González Amador

Antes de que concluya este mes nueve grandes corporativos habrán regularizado su situación con el fisco, operaciones que darán a las arcas públicas al menos 25 mil millones de pesos, adelantó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Anticipó que el organismo tiene bajo la lupa a los despachos de abogados y notarios que han hecho de la creación de mecanismos para evadir al fisco una de sus principales ofertas profesionales. Vienen auditorías para ellos, advierte. El mensaje a los empresarios es que hay certeza jurídica en el tema fiscal, que no existe persecución política y que dejen de lado a los despachos y se acerquen directamente con el SAT , subraya.

En los primeros cinco meses del año, revela en entrevista con La Jornada, el organismo obtuvo 50 mil millones de pesos por acciones de fiscalización a grandes contribuyentes, cantidad que supera los 37 mil millones que captó por la misma vía en los 12 meses de 2019. Y va, apunta, por 70 mil millones.

En abril pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal buscaba que 15 grandes corporativos se pusieran al corriente con 50 mil millones de pesos de impuestos correspondientes a ejercicios fiscales de 2018 hacia atrás. Hasta ahora, tres empresas han pagado: Walmart, 8 mil 79 millones de pesos; Fomento Económico Mexicano (Femsa), embotellador de Coca-Cola y propietaria de Oxxo, 8 mil 790 millones, e IBM, 669 millones. En total, 17 mil 538 millones.

–¿Cómo ha sido el proceso para cobrar los impuestos a ese grupo de 15 grandes contribuyentes?

–Hay una clara voluntad política en esta administración, a diferencia de las anteriores, de poner piso parejo para todo mundo, sin privilegios, preferencias, beneficios y condonaciones. Las grandes empresas representan 1.5 por ciento del total de contribuyentes, pero aportan 60 por ciento de la recaudación. En promedio pagan 2.1 por ciento de sus ingresos, cuando en muchos países desarrollados la cifra es de siete. La gente común y corriente paga 30 o 35 por ciento de sus ingresos como impuesto, y somos cautivos. Esa diferencia importante en la carga fiscal nos lleva primero a considerar que no es necesario, de entrada, una reforma fiscal, sino ver qué está pasando para que no sean siempre los mismos los que paguen contribuciones.

Buenrostro, oficial mayor de Hacienda al comienzo del gobierno federal actual y responsable en ese puesto de las compras consolidadas de la administración, relata que el SAT se dio a la tarea de analizar los diferentes sectores de actividad en que participan los grandes contribuyentes y su carga fiscal respecto de otros países.

Se identificaron sectores que pagan muchísimo menos y operaciones corporativas que llevaban a las empresas a tener beneficios fiscales mayores. Identificamos planeaciones fiscales que son muy agresivas, que muchas de ellas rayan en la defraudación fiscal. Luego notamos que, en muchos casos, son representadas por el mismo despacho de abogados. Identificamos algunos que se dedican a vender mecanismos fiscales para que los contribuyentes paguen menos.

–¿En qué sectores se hallan esas empresas?

–Acerero, alimentario, automotriz, energético, farmacéutico, financiero, minero, retail (ventas al menudeo) e hidrocarburos.

–¿Cuántas de las 15 empresas que se han mencionado han pagado?

–De los 50 mil millones de pesos que se espera recaudar de esas 15 empresas, para este mes tendremos la mitad, de una negociación con nueve compañías.

Camino sinuoso

–¿Cómo ha sido la negociación?

–Empezó tortuosa, pero se está componiendo. La mayoría de los empresarios ya estaban acostumbrados a recibir tratos preferenciales. Cuando uno los citaba para decir que tenían que pagar, obviamente no era bienvenida la noticia. Había todo tipo de comportamientos. Unos muy agresivos que ni siquiera se sentaban a la mesa y decían: yo nunca he pagado, no voy a pagar y vámonos a pleito . En la medida en que pasó el tiempo, se dieron cuenta de que el SAT estaba muy bien articulado. Se les dijo exactamente lo mismo: tienes que pagar, y completo. Cumple . Queremos que paguen lo que dice la ley, ni más ni menos. Cuando vieron que por más puertas que tocaban no obtenían beneficios, regresaron con actitudes diferentes. Por ejemplo, con Walmart son 11 auditorías de la revisión de cinco años; con Femsa, 22 de tres.

Un hecho que, explica, ayudó a que algunas grandes empresas se convencieran de pagar impuestos atrasados es que el SAT demostró que las auditorías estaban perfectamente integradas y eran técnicamente solventes.

La probabilidad de que ganemos es muy alta. Se trata de empresas que finalmente son grandes, cotizan en la Bolsa y tampoco les conviene estar en medio de un escándalo, porque ello tiene repercusión directa en su imagen y afecta (el precio de) sus acciones. Pueden perder más por una caída de sus acciones que por cubrir los impuestos.

Aquí introduce un elemento: el de los despachos de abogados que diseñan los esquemas empleados por las grandes corporaciones para reducir su carga fiscal. Muchas veces, expresa, el primer contacto de las empresas cuando hay una diferencia con el SAT es a través de los despachos de abogados.

“Entonces, viene el despacho que fue el que vendió su fórmula para pagar menos impuestos y, obvio, quiere defenderla a toda costa, a pesar del daño que pueda causar a la empresa. Muchas veces, cuando esos despachos ya están en las últimas, se salen de la negociación, (aun cuando) son los autores intelectuales del mecanismo de defraudación fiscal. Es entonces cuando ya viene un director general, un presidente de consejo, gente que tiene interés en cuidar a la empresa, y cuando les explicamos todos los soportes documentales que tenemos se dan cuenta de que no hay terrorismo fiscal. Que es, simplemente, el cumplimiento de la ley. Terminan diciendo: ‘me convenciste más rápido de pagar que mis abogados de no pagar.’”