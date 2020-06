Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de junio de 2020, p. 30

Grandes desarrollos inmobiliarios, como la torre Mítikah, en Benito Juárez, y la Reforma Nápoles, sobre Paseo de la Reforma 202, en Cuauhtémoc, reanudaron actividades, aunque no de manera intensiva.

Tras la incorporación del sector de la construcción como actividad esencial, una vez que concluyó la jornada de sana distancia y pese a estar la Ciudad de México en semáforo rojo, los trabajos en algunos otros proyectos en Reforma continúan detenidos, como la primera etapa de Reforma Colón, en el número 76, de 64 niveles, y que incluye otras cuatro torres de menor tamaño, así como Imperia Reforma, en el 336, de 47 pisos.

En los alrededores del pueblo de Xoco, en Benito Juárez, se ha vuelto a escuchar el golpeteo de martillos y cinceles que proceden del interior de la torre Mítikah, donde ya se retomaron los trabajos de construcción. A raíz de que este lunes se ingresó a la nueva normalidad en la Ciudad de México, en los accesos a la obra se colocaron carteles en los que se ordena el uso obligatorio de equipo de protección personal como cubrebocas, lentes, guantes, careta y gel antibacterial, así como avisos con las recomendaciones de realizar un correcto lavado de manos y medidas para reducir la transmisión de Covid-19.

Desde ese día volvió también el constante paso de trabajadores que, además de los cascos y chalecos de obra, ahora cubren su rostro con tapabocas, uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, explicó que adentro los trabajos no se han retomado al cien por ciento. El regreso se ha venido planeando desde antes, pero todavía no se ha retomado de lleno la actividad; todavía no se trabaja en forma; adentro no se permiten las aglomeraciones de trabajadores .

En su caso, antes de que fuera declarada la emergencia sanitaria, ingresaba a las 7 de la mañana; ayer entró a las 9 y su salida fue poco antes de la una de la tarde.