▲ Nueva ruta, segunda producción del rapero. Foto cortesía Universal Music

W Corona tampoco niega el motivo de su interés en un género que además escuchó desde niño. De hecho, cuando decidí dedicarme a la música, al rap le vimos un futuro prometedor; nos empezó a gustar y ahora lo que está sucediendo confirma esa idea inicial.

Aunque el futuro es incierto, el músico planea continuar su promoción en ciudades donde tiene mayor número de escuchas como la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey o Tijuana. También queremos hacer gira en Estados Unidos, pero habrá que esperar a que pase pronto la emergencia sanitaria .