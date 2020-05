De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de mayo de 2020, p. a10

“En México, Roma encendió una llama por los derechos de los trabajadores”, así tituló The New York Times al artículo que escribió Yalitza Aparicio, a quien todos recuerdan como Cleo, en la cinta de Alfonso Cuarón.

Según la actriz oaxaqueña, quien por ese papel fue postulada a un premio Óscar, la cinta le mostró cómo el arte puede proporcionar una voz para los desposeídos.

Escrito en español originalmente y traducido al inglés para su publicación, en el texto la mexicana asegura: estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista, mientras soy tendencia a causa de ello .

Plantea: fue mi participación en esa cinta lo que me llevó a apreciar mejor la importancia del arte; éste arroja luz sobre los problemas urgentes y, a veces, dolorosos que no siempre son fáciles de abordar porque como sociedad no hemos podido resolverlos. El arte pone al descubierto nuestra realidad brutal, compleja, diversa y a menudo injusta, pero también nos presenta la increíble oportunidad de dar voz a lo inaudito y visibilidad a lo invisible .

Agrega: nunca pensé que una película podría generar conciencia social y cambio, pero cuando Cuarón lanzó su película eso fue exactamente lo que sucedió. De repente, la gente en mi país de origen, México, hablaba sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y, especialmente, los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos en la sociedad mexicana .

Todo empezó hace cuatro años

Afirma: “hace cuatro años, cuando se convocó a un casting en mi ciudad, Tlaxiaco, por poco no voy a la audición. La industria del cine era ajena para mí. Cuando era niña, no podía relacionarme con las personas que veía en las pantallas de cine; los actores y actrices no se parecían en nada a las personas que conocía, y sus historias se centraban en mundos alejados de los míos. Como adulta, estudié para ser maestra y no tenía pensamientos de convertirme en actriz”.