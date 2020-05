Notimex

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 4

Londres. A casi un mes para el inicio de la temporada 2020, Alex Wurz, presidente de Asociación de Pilotos de la Fórmula 1, aseguró que el Gran Circo no visitará países que enfrenten una grave crisis sanitaria y carezcan de un sistema médico eficiente para combatir al coronavirus.

Tras una reunión con el director de la F1, Chase Carey, y el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, Wurz afirmó que no tienen la intención de viajar a cualquier nación que tenga grandes problemas sanitarios y sin garantías médicas para albergar a la comunidad del serial.