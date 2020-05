De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 2

La contingencia por el coronavirus no detuvo a los aficionados del club Monarcas, que marcharon el domingo en el centro de Morelia, luego de versiones que señalan que el equipo será trasladado a Mazatlán. A su vez, el argentino Pablo Guede fue destituido como estratega del plantel.

Con cubrebocas, aunque sin respetar las medidas de sana distancia por la pandemia del Covid-19, protestaron cerca del Palacio de Gobierno para exigir a Grupo Salinas, dueño de Monarcas, que mantenga al club en la capital michoacana. Además lanzaron vituperios a tiendas de electrodomésticos filiales del corporativo e incluso amenazaron con saquear las instalaciones.

Automovilistas que transitaban por avenida Madero mostraron su apoyo a los aficionados, quienes gritaban Hoy no se va, hoy no se va, Morelia no se va , mientras ondeaban banderas rojiamarillas.