A

finales de los años 70 en la capital del país, el otrora DF, los jóvenes aún bailaban en pistas con piso iluminado y adornadas con esferas rebosantes de espejitos que rebotaban las luces al ritmo de More than a woman. Las coreografías de la música disco era lo del momento. Mientras en Gran Bretaña ya rolaban nombres como Damned, The Clash y Sex Pistols y en Estados Unidos ya tenían legiones de seguidores The Stooges, The Ramones y Television. Por estos lares el punk asomaba tímidamente con bandas como Size y Dangerous Rhythm. Se empezaba a escribir la historia del punk mexicano. Sobre aquellos años y la importante presencia del Dangerous, se ha realizado el documental Aquí no pasaba nada, donde, cuenta Piro, Salimos los originales del Dangerous: el Johnny Danger, Rip Sick, Marcelo y yo. Hay entrevistas con Sabo Romo, Chix Amaro, Luis de Llano, Ricardo Ochoa, Mario Lafontaine y Bon, entre otros . Este trabajo, dirigido por Pilar Ortega y producido por Mauricio Hammer, se inició en 2016 y el estreno estaba programado de otra manera, pero yasabenporqué se decidió presentarlo el viernes 22 de mayo a las 20 horas, y permanecerá sólo hasta el sábado 23 a las 24 horas en Facebook.com/DocumentalDangerous. Video, donde, seguro, se conocerá el punk antes de llegar al barrio, antes de ser banda.

Haragán, en septiembre

Haragán anunció, por medio de un boletín el pasado 6 de mayo, la realización, para el próximo 17 de septiembre del concierto a celebrarse en el Auditorio Nacional por sus 30 años de rocanrolear oficialmente. Después de dos cambios de fechas –primero del 19 de abril al 28 de junio– esperamos que ahora la administración del auditorio no se haya apresurado. Por supuesto, todos deseamos que se realice la magna tocada de Haragán & Cía, porque sería la prueba de que la crisis se va dejando atrás. Igualmente, en el mismo comunicado, Luis Álvarez da a conocer la fecha del 8 de noviembre para su presentación en el Teatro Diana de Guadalajara. Mientras llegan esas fechas, para pasar el rato, hay dos videos de Haragán rotando en la red: Mi muñequita sintética, con Rubén Albarrán: https://www.youtube.com/watch?v=ZGjApiwTcos, y una versión de Él no lo mató con los Lora: https://youtu.be/3yMn1EcZr4c