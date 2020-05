Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2020, p. 7

La Habana. Los cubanos, apasionados de la música y bailadores por excelencia han encontrado en la bailoterapia una de las fórmulas para distraerse en casa y frenar el nuevo coronavirus.

Anette García, una joven de 22 años residente en La Habana, pasaba la mayor parte del tiempo conectada con su teléfono celular para chatear, reproducir videos y escuchar música, hasta que un día encontró una publicación que cambió su rutina.

En ese momento comenzó a interactuar en un grupo creado en redes sociales por los más de 600 seguidores del Proyecto Vive +, iniciativa que publica videos instructivos sobre cómo practicar ejercicios físicos en el hogar.

La estudiante, quien se gradúa este año como ingeniera industrial, dijo que principalmente despertaron su atención los videos didácticos sobre bailoterapias, al descubrir que existía como una especie de diálogo entre la música y el cuerpo.

Son muchos días sin salir de casa y no debía permanecer tan sedentaria, me gusta el deporte y no dudé en conectarme virtualmente con amigos para hacer juntos bailoterapia , dijo Anette.

Unir a la familia

El Proyecto Vive + no sólo promueve el ejercicio físico en las redes sociales; su objetivo principal es tender puentes, desde la cultura física, entre individuos de diferentes edades, explicó uno de sus líderes, Daniel Villarreal.

La idea surgió hace dos años por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo.

Desde entonces, organizamos actividades en hogares de ancianos y en comunidades de La Habana, donde las personas de la tercera edad ejercitan su cuerpo, incluso los estimulamos para que hagan bailoterapia, por supuesto durante un tiempo y a un ritmo limitado , especificó Villarreal.