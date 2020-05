Rocío González Alvarado y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2020, p. 30

La estrategia de seguridad en la Ciudad de México es fortalecer a la policía capitalina, y el apoyo de la Guardia Nacional, así como de los efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en ciertas acciones y momentos está asociado a ese fortalecimiento, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Luego de que se publicó el decreto sobre la labor que realizarán las fuerzas armadas en materia de seguridad, la mandataria rechazó que se esté militarizando el país y pidió esperar la información desde la Presidencia, para ver cuáles serían las especificaciones para la capital del país.

También subrayó que no se trata de la misma estrategia que utilizó el ex presidente Felipe Calderón. No es lo mismo, estamos en un gobierno distinto. Antes no había la orientación desde los más altos niveles de la protección y defensa de los derechos humanos, hoy la hay .

Recordó que desde antes del decreto, como ya se había informado, la Sedena y la Marina realizan patrullajes, sobre todo en las zonas limítrofes, en apoyo a la policía capitalina durante la pandemia de Covid-19.