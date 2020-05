Abril del Río

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. a12

La clavadista Paola Espinosa valora la pausa de actividad mundial por el coronavirus como la oportunidad de sensibilizarse en la convivencia total con su pequeña hija de tres años y con su madre, las tres en resguardo en Guadalajara, algo que antes no experimentaba, pues desde adolescente pasó la mayor parte del tiempo entrenando y viajando a competencias.

La campeona mundial de 2009, bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y plata en Londres 2012, considera que no será fácil mantener el buen ritmo que llevaba hacia la cita de Tokio 2020, para la que calificó al país en la prueba de trampolín sincronizado junto con Melany Hernández, pero con el aplazamiento de la justa a 2021 podrá prepararse mejor, incluso ganar peso, y ponerle definitivamente su nombre a la plaza, lo que deberá suceder en un control interno.

El estar en casa lo he tomado de la mejor manera; fue un cambio de rutina drástico, pero lo estoy disfrutando muchísimo al lado de Ivana: estamos compartiendo todo el día juntas, me parece lo más bonito, hace mucho no pasaba por el tema de tener tan cerca los Juegos Olímpicos , compartió la atleta en entrevista.