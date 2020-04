Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de abril de 2020, p. 8

Desde pequeño, Rodrigo Prieto quiso hacer películas; la fotografía y la iluminación fueron los caminos que siguió para este propósito. El éxito es hacer lo que quieres hacer , aseguró.

Prieto, quien ha sido director de fotografía en películas de Martin Scorsese, Oliver Stone o Alejandro González Iñárritu, aseguró: “Cualquiera que se dedique al arte es autocrítico; a veces preparo un cuadro y elimino algo que me irrita. Lo hago con herramientas y técnicas de fotografía, pero llega un momento en que no terminas de iluminar, y no queda sino decir ‘esto es lo que se pudo hacer en 15 minutos’”.

Es raro, agregó, ver en una película todo como lo imaginé o quería. En este trabajo “hay momentos de gran felicidad y otros en que piensas ‘esto no jaló’. No obstante, se trata de encontrar un balance para comunicar mediante el rollo visual pero emocionalmente”.

Prieto charló con Serguei Saldívar mediante Live Instagram. Abordó, de manera detallada, sus inicios en el cine; sus estudios, técnicas, inspiraciones, y los trabajos en múltiples corto y largometrajes, así como comerciales.

Habló sobre su trabajo en Amores perros, donde, junto con González Iñárritu, analizó cómo darle fuerza a la imagen para una cinta de sórdido tema . Coincidieron de manera alucinante , dijo, con un libro de Nan Goldin.