Martes 21 de abril de 2020, p. a12

Yamileth Mercado, campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tuvo que dar media vuelta y volver al hogar familiar en Chihuahua. Después de meses de trabajo duro en Sonora, estaba lista para su primera defensa del título ante Catherine Phiri el 4 de abril, cuando la sorprendió la pandemia del coronavirus. La cancelación de todas las actividades deportivas la obligó a abandonar el trabajo y a dar por perdidos los miles de pesos invertidos en la preparación.

No hice drama porque esto se salió de nuestras manos , relata la peleadora; no tenía sentido estar sola en Hermosillo, gastando dinero, así que regresé a Chihuahua .

Como tantos, Yamileth quedó varada en la incertidumbre. Por ahora, los espectáculos deportivos parecen muy lejanos de regresar y cuando lo hagan será bajo medidas inéditas.