Martes 21 de abril de 2020, p. a11

Motivado por la situación tan grave que se vive actualmente en el país , originada por el brote de Covid-19, así como por el reciente fallecimiento de su padre, el ex futbolista Efraín Cuchillo Herrera donó un trofeo para subastarlo y así conseguir recursos con el fin de ayudar a personas afectadas por la pandemia.

El otrora integrante de América, Necaxa, Pachuca y Atlas, entre otros, relató que decidió unirse a las labores de altruismo que diversas personas han realizado en las últimas semanas gracias a un aficionado, Mario Ortega, pues vi que él subastó una playera de futbol autografiada por varios ex jugadores y la convocatoria tuvo mucho éxito; eso me inspiró. Así que lo contacté y me ayudó a organizar todo .