El empresario minero manifiesta que su pasión por el futbol es añeja e incluso ha dirigido en tercera división. En 2009 compré al Atlante UTN para traerlo a Ensenada, había 27 franquicias y en el escritorio de un plumazo eliminaron a 13, Bonilla hizo una restructura y ya no nos dieron oportunidad . Así fue como desde hace 10 años empezó a pensar en la posibilidad de una liga independiente de la FMF.

La pandemia del coronavirus no sólo ha retrasado las visorias, sino que también lo hizo perder a su técnico, el montenegrino Dusan Dráskovic, de 80 años, naturalizado ecuatoriano y quien se encuentra en cuarentena en Guayaquil, pues no quiere exponerse al contagio y decidió no salir, por lo que el club Ensenada ya tiene una baraja de tres candidatos para suplirlo.