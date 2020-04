Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 14 de abril de 2020, p. a10

Todos los días, Alejandro Landa acaricia su raqueta. No lo hace por sentimentalismo, sino en una mezcla de frustración y tristeza. El mexicano es el número dos de la clasificación mundial del tour profesional de raquetbol, pero los tres torneos finales, en los que podía aspirar al título, prácticamente será imposible disputarlos por la pandemia de coronavirus.

Alejandro da por perdido lo que resta de la temporada. Desde El Paso, Texas, donde radica desde hace años, vive entre el aislamiento preventivo –en un país que decretó desastre mayor por la pandemia–, la poca actividad del negocio familiar y las limitaciones para mantenerse en forma lejos de las canchas.

No tiene sentido pensar que vamos a jugar lo que falta de la temporada , plantea Alejandro; si no podemos entrenar, ya no podemos jugar lo que falta; hago ejercicio en casa, pero nadie tiene una cancha de raquetbol privada, no hay manera de entrenar así .

Desde la quietud de la cuarentena, Landa hace cálculos sobre su actividad deportiva y piensa que pronto se anunciará la finalización de la temporada, por lo cual el título y la clasificación serán los que actualmente se tienen en el tour.

Lo más probable es que sea finalizado , indica; “quedaré en el segundo lugar del ranking mundial, pero tenía posibilidad de pelear por el primero, de cualquier modo fue una buena temporada y he terminado en un estupendo lugar, soy el mejor mexicano de la clasificación”.

Mientras hace cálculos sobre la temporada, a su alrededor subsiste una ciudad fantasma. Pocos autos circulan y sólo hay gente temerosa de contagiarse en los supermercados. Alejandro se concentra en apoyar el negocio de la familia, que ha disminuido hasta 60 por ciento sus ventas.