Lunes 13 de abril de 2020, p. 2

La crisis por la pandemia del nuevo coronavirus ha llevado al To-ttenham a plantear la venta de su delantero estrella Harry Kane por la cifra de 227 millones de euros (mde), con lo que se convertiría en el jugador más caro de la historia al tiempo que aliviará las finanzas de los Spurs.

Daniel Levy, presidente del To-ttenham considera vender los derechos futbolísticos de Kane tanto por la crisis financiera tras el Covid-19 como por la enorme deuda que tiene el club por la construcción de su estadio y fichajes recientes, aseguró el diario británico Daily Mail.

Señaló que existen varios interesados en comprar a Kane, como el Manchester United, pero debido a la coyuntura financiera actual que enfrentan los clubes, es incierto si los Reds Devils aceptarán pagar tal cantidad.

De confirmarse la venta en 227 mde, Kane superaría como el jugador más caro en la historia a Neymar, quien fue fichado en 2017 por el PSG a cambio de 222 mde.

Kane abrió recientemente la puerta a dejar el Tottenham: “Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta estoy preparado para irme. No soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top”.