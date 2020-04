Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 5 de abril de 2020, p. 30

Algunos capitalinos han tratado de realizar sus actividades normalmente en las dos semanas de confinamiento recomendadas por las autoridades, en parte porque dudan de la fuerza del Covid-19 para propagarse, como se ha informado, ya que no conocen un caso cercano o consideran que sólo afecta a quienes padecen una enfermedad. No obstante, hay quienes se ven obligados a salir para no perder sus empleos ni ingresos.

Lo principal para mí es el trabajo. Debo andar en la calle, soy entrevistadora y no conocí directamente un caso de Covid-19. Déjame decirte que recorrí todo Benito Juárez y sí existe, pero no lo conocí. La gente que ha muerto es porque padecía cáncer, VIH y diabetes; las más propensas a tener defensas bajas, entonces ahí no sabemos si es el Covid u otra enfermedad. Realmente no me preocupa mucho, me muevo en Metro, micro, caminando y me siento bien. La gente está muy espantada, pero si estuviera fuerte ya hubieran cerrado el aeropuerto. No lo veo tan fuerte, me siento sana, he tenido contacto con mucha gente, pero no creo que sea como se dice.

Julia Olvera

Quieren que me quede en la casa, ¿pero uno de qué vive? Aquí estamos y cada quien sale como puede; han bajado los clientes porque no pasan y uno ve cómo le hace para salir. Desde chiquito he sido comerciante. Uno me trajo del pueblo y se aprovechó 10 años de mí, no me soltaba hasta que yo empecé a trabajar por mi cuenta. Yo tengo que trabajar porque quién me va a ayudar ahorita, nadie tiene trabajo. No hay chamba y hay que salir a buscar. Yo no tengo estudios, pero soy trabajador y no me dejo de nadie ni confío en nadie y si trabajo es por mi necesidad .

Carlos, bolero