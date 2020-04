En una entrevista para la televisión alemana ZDF, Ceferin atacó al futbol belga: No creo que sea el movimiento adecuado. La solidaridad no es camino de un único sentido. No puedes pedir ayuda y luego decidir por ti mismo que es lo que más te conviene. Y debo decir; los belgas y aquellos que estén considerando hacer lo mismo ahora se arriesgan a no participar en las competiciones europeas el próximo año , subrayó el dirigente.

Pese a que la mayoría de ligas del viejo continente están suspendidas temporalmente, hasta final de abril en la mayor parte de casos, todavía se baraja terminar los torneos ya sea alargando el calendario o retomando las competiciones a puerta cerrada para combatir la propagación de la Covid-19.

En cuanto a la Liga de Campeones y de Europa, que están en octavos de final, Ceferin comentó que se podrían terminar a puerta cerrada y una vez que se terminen las competiciones nacionales el 30 de junio, pero descartó que se jugaran en otoño.