Sábado 4 de abril de 2020, p. 25

Realizar el trámite para acceder a uno de los microcréditos de 10 mil pesos ofrecidos por el gobierno capitalino para mitigar el impacto económico por la crisis sanitaria ha sido difícil y tortuoso, a tal grado que en algunos casos los interesados han desistido de continuar con el trámite.

A unos días de que se emitiera el programa de apoyo, propietarias de micronegocios –como papelerías, dulcerías y salones de fiestas, entre otros– afirmaron que se han tenido que registrar más de 10 ocasiones en la página electrónica, pero después de llegar a la segunda fase los dejan sin la certeza de que recibirán el apoyo.

Desde el lunes, todo el día a diferentes horas estuve intentando hacer el registro, pero nunca funcionó la página; después pusieron no sé cuantos correos electrónicos, a todos les mandé mis documentos, hasta que logré que me confirmaran y de ahí me dijeron que me iban a dar un folio y que se comunicarían conmigo después de 48 horas: sigo esperando la llamada , relató Laura Arriaga, propietaria de una papelería.

El negocio apenas lo abrió en agosto del año pasado y justo cuando decidió cambiar de local comenzó la crisis por la alerta sanitaria. Me agarró en plena mudanza, ahorita estoy acomodando mi mercancía y como tengo abierto, a veces me caen uno o dos clientes, pero luego me quedó nada más con 10 pesos en la bolsa .

Proceso atorado