▲ La muerte de Ken Shimura desencadenó mensajes de tristeza entre sus seguidores. Aquí, el comediante captado en mayo de 2012. Foto Ap

En Estados Unidos

El actor estadunidense Mark Blum, conocido por sus papeles en la película Cocodrilo Dundee y en las series You y Mozart en la jungla, falleció por complicaciones derivadas del Covid-19, anunció ayer el Sindicato de Actores.

La vicepresidente de esa entidad, Rebecca Damon, lamentó el hecho en la red social Twitter y se refirió al artista como nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección .

Blum, de 69 años, trabajó en cine, televisión y teatro, disciplina en la que conquistó un premio Obie.

En tanto, Alan Merrill, el autor de la canción I Love Rock and Roll, que se convirtió en un éxito característico de la roquera Joan Jett, falleció el domingo en Nueva York debido a complicaciones por el coronavirus, informó su hija. Tenía 69 años.

Laura Merrill indicó en su cuenta de Facebook que su padre murió en la mañana. Me dieron dos minutos para decir adiós antes de que me hicieran salir. Se veía tranquilo y mientras yo me iba aún había un destello de esperanza de que él no sería un cintillo a la derecha de las pantallas de CNN/Fox News , escribió.