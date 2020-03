En tanto, la coordinación de Morena, a cargo de los diputados Martha Ávila y José Luis Rodríguez, se deslindó de la aprobación, pues, dijeron, no recibieron el documento completo donde se solicita la aprobación de las adjudicaciones; además, anunció su salida de las reuniones virtuales de la Jucopo.

“Nosotros propusimos un documento diferente que ni siquiera se tomó en cuenta. El secretario técnico (Carlos Gelista) envió un documento al oficial mayor sin que nosotros, como coordinadores, hayamos tenido conocimiento de su redacción. Es un documento que nosotros no reconocemos.