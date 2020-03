Autoridades de Jalisco reportaron ayer siete casos nuevos, con lo que suman 57; 53 de ellos presentan molestias y cuatro son portadores asintomáticos.

La Secretaría de Salud (Ssa) de Guanajuato reportó seis nuevos casos de Covid-19, con quienes el número de afectados pasó de 13 a 19. También se contabilizaron seis en Yucatán (las edades de los enfermos van de 17 a 63 años), otros tantos en Chihuahua y la misma cantidad en Tabasco.

Se extiende en NL

En Nuevo León y Quintana Roo se acreditaron cinco casos en cada estado. El secretario de Salud nuevoleonés, Manuel de la O Cavazos, afirmó que el coronavirus estaba ya esparcido por toda el área metropolitana de Monterrey , pues hasta este miércoles estaban registrados 33 casos en el municipio de San Pedro Garza García, 16 en Monterrey, tres en Guadalupe, dos en Apodaca, dos en Santa Catarina y uno en San Nicolás.

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, informó que ayer sumaron cinco los pacientes con coronavirus en la entidad, al confirmarse cuatro nuevos casos.

Se acreditaron tres contagios de Covid-19 en Aguascalientes, la misma cifra en Sonora y Baja California Sur, y también en Oaxaca. En Chiapas, Baja California y Morelos se reportó la presencia de dos enfermos en cada entidad, y uno en Querétaro, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero.

Jorge Alcibiades García Lara, diputado federal por Baja California del partido Movimiento Ciudadano, resultó positivo en la prueba de Covid-19, confirmaron familiares del legislador.

(V. Juárez, J. C. Avendaño / La Jornada de Oriente, C. García, L. A. Boffil, J. Estrada, R. A. López, Y. Chio, P. Vázquez, M. Navarro, J. A. Pérez, C. Gómez, C. Bañuelos, E. Henríquez, A. Heras, R. Morelos, E. Martínez, S. Ocampo, H. Briseño, M. Navarro, M. Chávez, J. C. Partida y M. Sánchez)