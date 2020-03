Va a continuar la participación de las fuerzas de seguridad. Tengan confianza, estamos garantizando la protección de los ciudadanos y pedirle a los que ayudaban a la delincuencia, porque ya no les ayudan, que es momento de deslindarse, salirse, que no les conviene eso , expresó.

En la conferencia de prensa matutina aseveró que lo ocurrido antier fue unzacto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social, (porque) ya no es lo de antes .

Señaló que a pesar de las reacciones de ese tipo no vamos a dejar de atender el tema , al tiempo que pidió a quienes ayudan a los criminales deslindarse ya .

No respaldar, no apoyar, no darle protección a los delincuentes; que si tienen mucha necesidad, nosotros les ayudamos, hay muchos programas de bienestar para ellos, para sus hijos.

El jefe del Ejecutivo federal lamentó que Guanajuato, como ocurrió en el pasado con otras entidades, sea exitoso en materia productiva pero no se haya atendido la parte del bienestar.

“Hace año y medio estuve en Reynosa y me impresionó que las mujeres trabajaran de siete de la mañana a siete de la noche, cuatro días a la semana, y con un poco más del salario mínimo.

“Imagínese una madre que trabaja con ese horario. Entonces, a la tecnocracia nada más le importaba crecer por crecer.