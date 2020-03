Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 12 de marzo de 2020, p. 8

Madrid. El presidente del Festival de Cannes, Pierre Lescure, declaró que la 73 edición del certamen, programada para realizarse entre el 12 y el 23 de mayo, se cancelará si la situación del coronavirus no mejora en Francia y los países de su entorno. No obstante, Lescure se muestra "razonablemente optimista" y espera que la situación no se agrave, declaró al diario Le Figaro. El número de infectados en el país ha superado mil 700 casos y se espera que la cifra siga aumentando. Si no hay cambios, el festival anunciará el 16 de abril los filmes que formarán parte de la Selección Oficial.