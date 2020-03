▲ Cientos de personas fueron trasladadas en unidades de la Red de Transportes de Pasajeros y en vehículos costeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la estación Tacubaya a Observatorio y de Tacubaya a las estaciones Juanacatlán y Chapultepec de la línea 1 del Metro, tras el accidente ocurrido la noche del miércoles. Foto Roberto García Ortiz

▲ La titular del STC, Florencia Serranía; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, estuvieron en la estación Tacubaya tras la colisión de dos trenes, los cuales fueron removidos por trabajadores. Foto Cristina Rodríguez y STC

Ante la insistencia de los reporteros que señalaron que se trata de información que debería saber, la funcionaria espetó: Aclaremos, el hecho que no conteste no significa que no lo sepa; simplemente, no lo debo ni puedo decir porque estamos en un proceso de investigación; entonces, les pido, de verdad, no creo que tenga caso seguir contestando preguntas .

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez manifestó que se dará todo el apoyo a las personas lesionadas y sus familiares, incluida la del usuario fallecido, y que los gastos de hospitalización estarán a cargo del seguro del Metro y en caso de ser necesario lo hará el gobierno de la ciudad.

En cuanto a las cajas negras de los trenes, la FGJ informó que su análisis se enfocará en una posible falla en el sistema de frenado o del de energía eléctrica y que serán expertos los que realizarán las lecturas, por lo que están bajo vigilancia y custodia del Ministerio Público.

Fuentes de la dependencia explicaron que las cajas fueron recuperadas más de una hora después de que colisionaron los trenes y que éstas permitirán saber las comunicaciones que tuvieron los conductores y el procedimiento aplicado ante la emergencia.

En cuando a la víctima mortal, la dependencia informó que la identifico como José Adán, de 42 años, cuyo cuerpo hasta el cierre de esta edición no había llegado al Instituto de Ciencias Forenses para realizarle la necropsia de ley.