Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. 7

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Mujeres bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se concentraron este lunes en sus 11 caracoles –centros políticos y culturales del grupo rebelde– y se unieron al paro nacional Un día sin nosotras.

En el caracol ubicado en Tulan Ka’u, localidad del municipio Amatenango del Valle, en la región Altos de Chiapas, sobre la carretera San Cristóbal-Comitán, decenas de mujeres salieron ayer por la madrugada en fila con veladoras encendidas, para mostrar su indignación por los feminicidios ocurridos en México.

No queremos gobiernos machistas , ni una más, ni una asesinada más , que muera el gobierno que permite que asesinen a las mujeres , aquí, allá, las mujeres lucharán , no queremos más feminicidios , no tengo miedo, sigo adelante, soy mujer, soy mujer , vamos mujeres, vamos a vencer, a este sistema maldito que nos quiere desaparecer , las mujeres zapatistas ya no queremos más violencia, ya no más asesinatos , corearon.