▲ Si permito que el miedo me domine no podría enfrentar ningún reto, expresa Álvarez, quien tendrá otra expedición a finales de mes. Foto tomada de su Facebook

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 10 de marzo de 2020, p. a12

Los habitantes de los Himalaya suben a la montaña más alta del mundo, el Everest, confiados de que la diosa que la resguarda los perdonará. El K2, por el contrario, como si de una presencia rencorosa se tratara, ha cobrado la vida de tantos alpinistas que es considerado el reto más prestigiado del montañismo, pero también el más mortal.

Escalar el K2 es pecado , dice uno de los sherpas –los guías nativos de aquellas tierras– en el libro Enterrados en el cielo, de Peter Zu-ckerman y Amanda Padoan, donde narran la tragedia de 11 experimentados escaladores que perdieron la vida en agosto de 2008 en aquella montaña salvaje.

Para tener una idea del contraste, antes de esa tragedia, la cumbre del K2 sólo la habían alcanzado 278 alpinistas. El Everest registró 4 mil 115 personas que lo ascendieron hasta 2008.

El K2 tiene también la leyenda de ser particularmente hostil con las mujeres. Un comparativo hasta 2004 registraba cien escaladoras que habían conseguido la cumbre del Everest; en contraste sólo seis lo habían logrado en el K2.

La primera en conquistar esa montaña salvaje fue la polaca Wanda Rutkiewicz en 1986. Cinco más lo hicieron en los siguientes seis años, todas murieron.

La mexicana Viridiana Álvarez, la primera representante de nuestro país y latinoamericana en lograr la cumbre del K2, conocía bien la estadística fatal y la leyenda en torno a la mala fortuna de las mujeres.

Si haces una búsqueda en Internet, lo primero que aparece es la información sobre las muertes y también sobre las mujeres que han muerto ahí , comenta Viridiana, una mujer de 36 años que decidió un día abandonar la vida predecible en una oficina y se lanzó a conquistar lo inexplicable.