En el caso del parque aéreo, señaló que se determinó que su operación era inadecuada, por lo que se rescindió el convenio con el particular, quien se negó a entregar una contraprestación por el uso de este espacio y dejó abandonada la estructura, la cual ahora será renovada para abrirla al público a precios accesibles y con más juegos infantiles.

Habilitado con recursos públicos, un parque aéreo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca se convirtió en un negocio redondo durante la anterior administración, pues se concesionó a un particular que jamás aportó un solo peso como contraprestación.

El funcionario indicó que no ha sido el único caso en el que particulares se apropiaron de lugares para lucrar. A unos metros se encuentra abandonada y sin concluir lo que sería una pista de bicicross. Le dieron el contrato a una empresa que no tenía la capacidad y subcontrató. El dinero con el que deberían pagar de pronto no apareció. Ahora tenemos un pleito entre particulares y un área sin usar .