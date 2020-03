a delegación de la Secretaría de Bienestar en Actopan, Hidalgo, ha negado a mi madre, Edith Cano Montufar, de 76 años, enferma de Parkinson en fase terminal, la tarjeta del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Mi madre no puede hablar ni caminar, tiene deterioro cognitivo y funcional severos, además un estado de salud delicado que la tiene postrada en cama. Pese a lo anterior, el personal de dicha secretaría en Actopan dio de baja el trámite de su tarjeta iniciado en agosto de 2019, pues mi madre no acudió dos veces físicamente .

Respuesta del reportero

La investigación periodística a la que alude la diputada como un invento de una presentadora de noticias , no sólo tuvo como consecuencia la renuncia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre a la presidencia del Comité Directivo del PRI en la ciudad, sino que sustentó la denuncia que en su momento inició la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el trabajo periodístico de la Unidad de Investigaciones Especiales de Carmen Aristegui fue señalada Sandra Vaca Cortés, entonces secretaria particular del líder partidario, junto con otra mujer identificada como Claudia Priscila Martínez González, como las personas encargadas de reclutar a jóvenes que pedían trabajo como edecanes, secretarias o auxiliares administrativas. Cabe recordar que en mayo del año pasado la ahora Fiscalía General de Justicia informó que el caso sería reabierto a partir de tres amparos que impugnaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre, por lo que el asunto no está concluido.

Ángel Bolaños, reportero de Capital

Extraña a El llanero solitito, finado en 2019

Se cumple hoy un año de la partida de Enrique Cisneros Luján El llanero solitito, un gran ser humano y activista, a quien el IPN le debe tanto. Quien a veces se siente solitito soy yo, pues siempre me acompañó en momentos difíciles, me contagió entusiasmo y pasión que rayaban en lo demencial, ante la adversidad de las situaciones que enfrentamos. Las calles y luchas extrañan al Llanero; yo extraño a mi amigo Enrique Cisneros.

Donovan Garrido

Invitaciones

Debate sobre outsourcing

El Comochi invita a la conferencia-debate: Outsourcing y precarización laboral: durmiendo con el enemigo, que presidirá y conducirá el compañero y periodista Carlos Fernández-Vega. Mañana a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán.

Araceli Vázquez, Clara Robledo, Ezequiel Cortés, Esperanza de Huete, Frida Sánchez, Guadalupe López, Hugo Sánchez, Lourdes Cortés, Lucía Cornejo, Marco Alvarado, Ofelia Galicia, Rolando Carrasco, Rosa E. Lira y S. Tapia

Presentan el libro Noonomia

Leo Gabriel, Gilberto López y Rivas, David Barkin, Roberto Escorcia presentarán el libro Noonomia. Mañana a las 18 horas, en el Centro Cultural Casa del Tiempo, General Pedro Antonio de los Santos 84, colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Habrá vino de honor. Plaza y Valdés SA de CV Editores.

Fernando Valdés