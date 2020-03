C

omo fenómeno mediático y asunto de discusión pública y privada, la aún no efectuada movilización femenina del 8 de marzo, y la desafiante no-movilización del día después muestran alcances históricos. Batalla ganada de antemano, una batalla en sí misma. No hay conversación en los diversos estratos sociales y sectores ideológicos que ignore la marcha, o la lucha, o la cuestión de las mujeres aquí y ahora, la explotación, los abusos, las abducciones, las violaciones y los feminicidios, en conjunto, una epidemia peor que los manipulados miedos al coronavirus. Causa más daño, aunque los mercados no sean sensibles. No hay vacuna contra una ni otra epidemia, pero mientras el virus pasará, la feminofobia seguirá hasta donde nuestra sociedad lo permita. El flagelo mexicano es grave, deja secuelas profundas y llega a ser letal de maneras espantosas. No hay una sola voz que lo desmienta, aún entre la vocinglería que promueven las redes sociales y los vientos políticos. O casi ninguna.