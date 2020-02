Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 8

La discusión de la reforma en materia judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado se discutirá en parlamento abierto, acordó ayer la Comisión de Puntos Constitucionales en una reunión en la que las fuerzas políticas convinieron en que ministros o representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participen en ese encuentro.

La oposición consideró que es una modificación importante, pero se requiere que el Ejecutivo remita también la otra reforma judicial, la de impartición de justicia que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió a elaborar.

El senador panista Damián Zepeda destacó en la reunión de trabajo: Vamos por una reforma al sistema de justicia, no por una reforma al Poder Judicial. La reforma que envió el Presidente me parece que se quedó muy corta. Si bien tiene puntos en los cuales de primera mano se puede coincidir, sin duda alguna no va a resolver de fondo el problema de impartición de justicia en el país .