Así, cada una de las hermanas va exponiendo su problemática personal, que, claro, se entrelaza con la de las otras y que, por extensión y puesto que somos entes sociales, está ligada también a los factores exógenos del mundo que las y nos rodea.

Es aquí donde me pierdo yo, porque no alcanzo a comprender el mensaje o los mensajes que Aurora Cano quiere darnos, si es que quiere darnos uno, o tal vez sea que no quiere dar ninguno. Así las cosas, la obra por algún momento me pareció con propósitos nihilistas, pero luego me dije que no, que más bien era una intención de denuncia y protesta contra este sistema inmundo en el que estamos inmersos, pero en un tercer momento pensé que no, que de lo que se trataba es de un llamado a la fraternidad, a la solidaridad. Confieso que al final no logré concluir si estas o alguna otra alternativa era la buena.

Bastante menos complicada resulta la apreciación del montaje que la propia autora se encargó de dirigir. Aunque conscientemente repetitiva en algunas escenas, la directora consigue en general acciones limpias, trazos amplios y, cuando se requieren, pasajes íntimos, manejado todo a buen ritmo pero que es necesario repetir, no es el ritmo de la pieza aunque, reitero, no sé si la intención de la autora era escribir una pieza. A esta dirección responden con acierto las tres actrices del cuento, Carmen Mastache, Teté Espinoza y Tamara Vallarta, citadas en el orden en que aparecen en el programa de mano. Original, llamativo y funcional es el vestuario de Jerildy Bosh y, lo mejor, la muy imaginativa, atractiva a la par de práctica, escenografía e iluminación de Jesús Hernández que contribuye grandemente al desempeño visual de las intérpretes.

Las funciones de Moscú son los jueves a las 16 y 20 horas, los viernes a las 20 horas, los sábados a las 18 y 20 horas y los domingos a las 18 horas.