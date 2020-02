Abril del Río

Jueves 20 de febrero de 2020

Ana Paula Vázquez, quien por su juventud ha sido un impulso importante en la selección nacional de tiro con arco, reprodujo una de las visualizaciones de competencia, que, recomendadas por la sicóloga del grupo disciplinario, suelen ser la clave para lograr el éxito rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Es increíble la cantidad de veces que uno se visualiza al día. Me gusta mucho imaginar que estamos llegando a la ceremonia, al campo de práctica, los aros olímpicos enormes y llegas a la competencia , empezó por comentar la atleta, como si ya hubiera vivido la experiencia, aunque como el resto de la selección están por conseguir los boletos olímpicos, excepto Alejandra Valencia, única calificada.

Sin reserva, Ana Paula continuó en su imaginario victorioso: “La piel se me pone de gallina, se me hace un nudo en la garganta antes esa última flecha que tiras, que es de 10, y me congelo y todos empiezan a gritar; me abraza el entrenador de la nada, y es cuando ya eres oficialmente campeona olímpica. Y te subes al pódium con tu chaqueta de México; te dan tus flores, tu peluche –en ocasiones te ponen corona–, y me imagino mucho cantando mi himno nacional viendo mi bandera y me da mucho sentimiento. La verdad es una visualización bastante bonita, la tengo muy seguido.