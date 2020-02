No podría estar más contenta de trabajar con Netflix en una película tan especial , declaró la actriz de 85 años en un comunicado. A lo largo de mi carrera trabajé con los estudios más importantes, pero puedo decir con seguridad que ningu-no de ellos tenía el nivel de alcance y diversidad cultural de Netflix, eso es lo que me encanta de ellos , agregó.

Diez años ausente

La vita davanti a sé supone el regreso de Sophia Loren al cine. Su último trabajo de ficción en la gran pantalla fue el musical Nine, en 2009, dirigido por Rob Marshall. Posteriormente, actuó en el telefilme Mi casa está llena de espejos (2010), en el cortometraje La voce umana (2014) y ha estado presente en documentales como Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff (2010), Mademoiselle C. (2013) y Dietro gli occhiali bianchi (2015).

Junto con Loren y Gueye, estarán en la película Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi, Babak Karimi y Abril Zamora. Está producida por Palomar, Impact Partners, Artemis Rising Foundation, Foothilss Productions, Another Chapter Productions y Scone Investments, en colaboración con Macaia Film, con apoyo de la Fondazione Apulia Film Commission. El rodaje del filme finalizó en agosto de 2019.