Tenemos que empezar a desligarnos de los intereses locales, de los intereses regionales, de los intereses políticos, que son distintos a la 4T. Sé que es muy difícil, porque ha sido una inercia de décadas, pero hay muchos intereses que se han querido colar en la 4T de nuestro país. Que hay que respetar las distintas ideologías, pero eso no es una prioridad. La prioridad es el principio de la filosofía de la Cuarta Transformación para todo el país.

El funcionario entonces les llamó a responsabilizarse con las propuestas del gobierno federal y a romper cacicazgos locales, que se han significado en el atraso nacional, pues “si no nos concentramos como prioridad, en que estas reformas como se han hecho a escalas federal y local para transformar en principio el marco jurídico, la transformación muy será ­complicada.

¿Qué ocurrió con un partido hegemónico en el pasado reciente además? Que empezó a crear, para simular, empezó a crear satélites para hacer creer que se practicaba la democracia. Y no, ahora en la 4T lo único que no podemos hacer es simular, porque la simulación también es corrupción.

“En principio tenemos que hacer una remembranza de lo que estamos transformando, que no es transformar por transformar, que tenemos un pasado, que fue un pasado oscuro, que [...] no queremos repetir en el país que es la presencia de un partido hegemónico.

Peralta les reiteró el llamado a la responsabilidad “de seguir manteniendo la legitimidad de nuestro gran líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy que tenemos no solamente un presidente digno, un gran luchador social y que todos los que estamos aquí somos parte de ese gran movimiento, tenemos que seguir manteniendo ese brillo de legitimidad, con las acciones de gobierno y con las acciones desde el Legislativo. Porque vienen el [año] 21 y el 24, y la transformación apenas comienza.

No debemos tener ningún temor a la competencia electoral. No debemos tener absolutamente ningún temor a la creación de opciones partidistas. Si nosotros cumplimos como gobierno, si nosotros cumplimos y ustedes cumplen, desde el Legislativo, la gente seguramente seguirá exigiendo que sigamos transformando este país que esto apenas comienza. Esta transformación no es para el presente, es para el presente y para las siguientes generaciones.