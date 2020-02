Notimex

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 6

Verónica Castro recordó las palabras que le dirigió María Félix, la máxima estrella del cine mexicano, cuando la primera fue nombrada El rostro del Heraldo, en 1970.

“Yo comencé haciendo fotonovelas por ahí de 1966 y en una ocasión fui a hacer la promoción a un programa de Manuel El Loco Valdés, que se llamaba Operación Ja ja. Ahí me agarraron para que mi rostro apareciera en los créditos del programa”, explicó Castro en una reciente entrevista para LatinUs.

Tiempo después, Raúl Velasco la vio en uno de los pasillos de Televicentro y la invitó a participar en El rostro del Heraldo, premio que otorgaba el diario El Heraldo de México, el cual estuvo a punto de no ganar: Como ya había aparecido en pantalla ya no podía participar; sin embargo, tres días antes de la presentación me llamaron para decirme que siempre sí era yo .

Castro, quien desconocía el medio del espectáculo fuera de las fotonovelas, pidió que María Félix fuera su madrina, así que atendió a la ceremonia de presentación sin estar muy segura de qué ocurriría y sin imaginar que esa noche La Doña le diría una frase que marcaría su carrera en lo sucesivo.