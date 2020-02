Desde 2005, Kelly Hansen es el principal vocalista de Foreigner, banda formada en 1976, y autora de temas como Waiting for a Girl Like You y Cold as Ice. Con más de 40 años de existencia, la agrupación liderada originalmente por Mick Jones, Ian McDonald y Lou Gramm, ha cambiado varias veces de integrantes, lo que el actual cantante considera normal.

Todos hemos estado en la música por muchos años, así que entendemos cuán afortunados somos de hacer lo que hacemos para vivir , detalló. Incluso, Kelly estima que de no ser consciente de esta situación no sería una persona que me gustara . Se considera sin favoritos , por lo que no hay una canción de Foreigner que prefiera sobre la otra. Un día quiero una manzana y otro una naranja, y al ser el principal cantante de Foreigner tengo una hermosa canasta de fruta grandiosa para escoger , expuso.

También ve cada presentación como algo distinto. Nuestro espectáculo es muy activo, interactuamos con la gente y los involucramos. Es una lista de canciones difíciles de tocar; cada noche nos esforzamos parar interpretarlas bien. Es un intento de hacerlo mejor, y cada vez las condiciones cambian: dentro, fuera, frío, caliente, mucha gente, poca gente, me puedo escuchar a mí mismo; muchos factores intervienen , detalló.

Kelly Hansen vive actualmente en el sur de California. Le gusta la influencia latina que hay en su ciudad, y se describe a sí mismo como amante de la comida que espera poder probar platos grandiosos de México.

Foreigner ofrecerá un concierto el próximo 28 de febrero. Temas como Juke Box Hero, Feels Like The First Time, Say You Will y I Want To Know What Love Is, sonarán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.