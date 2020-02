Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 9

Madrid. El cantante Joaquín Sabina se cayó del escenario durante su concierto conjunto con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid, lo que obligó a suspender el recital y a buscar fecha en mayo para una nueva presentación.

Sabina se dio un fuerte golpe al precipitarse unos dos metros a la zona que separa el escenario del público. Inmediatamente fue atendido por el personal médico del recinto. Se quejaba de un fuerte dolor en el hombro, principalmente, por lo que se determinó, por el equipo médico y el propio artista, su traslado hasta un centro hospitalario de Madrid.

La caída ocurrió unos 30 minutos después de comenzado el espectáculo. Sabina estaba sobre el escenario pronunciando unas palabras para presentar la canción Mediterráneo cuando cayó al foso. Fue trasladado en camilla. Luego se anunció que estaban examinando el golpe, aunque el cantante estaba consciente y hablaba.