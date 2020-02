En el documento Legislación pendiente de expedición, el Senado da cuenta de los rezagos que le heredaron pasadas legislaturas, sobre todo la anterior, que no creó leyes secundarias que debieron estar listas desde hace siete años.

Desde hace ocho años está pendiente la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, que señala el derecho de audiencia para los extranjeros antes de ser expulsados del país. Igualmente, no se creó la legislación secundaria para elaborar el formato único de registro de población, que debió estar lista en 2014.

Diversas reformas constitucionales aprobadas en otras legislaturas no han podido ponerse en práctica y algunas son virtual letra muerta, ya que no cuentan con las leyes reglamentarias necesarias para operar. La actual legislatura en el Senado carga con un rezago de seis de ellas, que deberá desahogar en este periodo de sesiones, además de la propia y abultada agenda legislativa de esa cámara del Congreso.

De entrada, el Senado debe preparar las leyes reglamentarias necesarias a fin de que las tres reformas constitucionales que aprobó el año pasado (referidas a la revocación de mandato, prisión preventiva oficiosa para delitos graves y la paridad de género) puedan llevarse a la práctica.

Entre las reformas constitucionales que, pese a estar promulgadas no operan, está la referente a justicia cívica e itinerante y registros civiles, propuesta por el ex presidente Enrique Peña Nieto y decretada en febrero de 2017, porque no se han expedido las tres leyes secundarias requeridas.

En abril de 2018 la Cámara de Diputados envió al Senado una de ellas, la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que la actual legislatura debe analizar.

Otra reforma en situación de rezago es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como ley de guarderías, promulgada hace nueve años, pero le faltan adecuaciones y adiciones en materia de protección civil (para dar seguridad a los menores) que debieron aprobarse en octubre de 2012.

El Senado tiene de inicio que desahogar 12 dictámenes que quedaron en primera lectura entre octubre y diciembre pasados, entre ellas las minutas con reformas constitucionales para eliminar el arraigo y definir cambios en materia de remuneraciones de los servidores públicos.

Asimismo, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para mejorar las condiciones laborales de trabajadoras en situación de paro.