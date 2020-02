S

e luchó con bravura… Pero todo fue inútil.

Y cuando los peones del lado norte, tras un esfuerzo sobrehumano, subían la pared de la zanja, los del lado sur se angustiaban: tenían que hacer igual de hazaña; de lo contrario se desmoronaría todo el paredón que defendían. Pero aquella noche la naturaleza pudo más, y al día siguiente, cuando regresábamos en el coche a Bogotá, los campos parecían desolados. Los sembradíos habían desaparecido y en los potreros flotaban los cadáveres del manso y gordo ganado.

“Son inimaginables los recuerdos taurinos que guardo de Santa Fe de Bogotá. Mas para mejor relatar los acontecimientos que me llevaron a pensar en el festejo taurino más bello que haya conocido, transcribiré algunos artículos, no completos, apenas sus encabezados o algunas frases que demuestran algo del temperamento volcánico que se esconde en la fría ciudad adormecida y un poco sobre la manera extraordinaria en que ahí me recibieron.

“El Tiempo: ‘El viernes de la próxima semana llegará la notable rejoneadora, quien toreará en la Plaza de Santamaría los domingos 19 y 26 con toros de Vistahermosa y Mondeño. Completan el cartel los novilleros Gabriel Alonso y Ángel Isunza. En Bogotá se han agotado las entradas para los toros.’

“El Espectador: ‘todas las boletas de toros, en manos de acaparadores. No se consigue ni una sola entrada. Millares no tuvieron tiempo de proveerse de sus localidades… Se nos han hecho centenas de llamadas telefónicas… En la mañana fueron destrozadas las taquillas de los teatros Real y Astral…’

“El Tiempo: ‘Una especulación intolerable… el doctor Gabriel Paredes, ilustre jurista y actualmente encargado de la alcaldía, les haría un enorme favor a los bogotanos si, utilizando algunas de las muchas herramientas legales de que dispone, resolviera acabar con la escandalosa especulación que se ha hecho con las boletas para las corridas… Se encontrará sin duda, el remedio para esta anómala e irritante situación…’

“Emilia: ‘Se hace necesario que se fijen en grandes cordones de policía con la orden de detener a los revendedores…’

“K-Milo: ‘gran recibimiento hizo ayer la afición a Conchita Cintrón. Al llegar la máquina aérea frente a los hangares, la multitud de aficionados le tributó una enorme ovación. Eran más de mil’.