Cuidemos la Universidad

L

a Universidad es parte de todos nosotros y el legado, patrimonio de las actuales y nuevas generaciones en la formación, estudio e investigación en Ciencias, Artes y Humanidades. Desde la secundaria, bachillerato, profesional, cursos de actualización, especialidades, maestrías, doctorados y posdoctorados. Sus actividades trascienden en clínicas, hospitales y servicio social.

La UNAM y el IPN, son el símbolo sublime de la enseñanza a escala nacional. Definición de soberanía, identidad, futuro, actualidad, porvenir, historia; tecnología y desarrollo científico para descubrir nuevos horizontes.

Lamentablemente, de una manera oculta, sufre ocupación y daño en sus instalaciones, que impiden la enseñanza; son hechos contrarios a la formación de la nación.

Por la libertad de la Universidad, nuestra alma mater.

Por mi raza hablara el espíritu.

Jorge Antonio Rojas Ramirez

Futuras reformas a la Constitución

En varios artículos de la columna Economía Moral, al analizar las futuras reformas a nuestra Constitución, el articulista propone diversas cuestiones de orden y de diversas índoles por la trascendencia del tema que sería conveniente que los muchos estudiosos del tema y la población en general participarán o acompañaran ese estudio apuntando lo conveniente o inconveniente de las mismas, a la manera que se hizo en el pasado, intercambiando ideas de manera epistolar, sin protagonismos y descalificaciones, para concretar esta discusiones en propuestas a los legisladores, y para ilustrar a los lectores sobre la trascendencia de las futuras reformas o de la necesidad de una nueva Constitución.

Carlos Francisco Apaez Rodal

Una burla dolorosa del Issste

Debido a problemas de salud que acaecieron después de mi operación de próstata, la doctora de la clínica familiar de Coyoacán solicitó una cita con un urólogo. Esta solicitud fue realizada el 27 de enero de este año y me entregaron la orden de cita con el especialista el 7 de febrero, lo inusitado es que en el documento se plantea la cita para el 15 de septiembre del año en curso. O sea, ocho meses después. Me pareció una especie de broma burocrática de muy mal gusto, pero no era broma alguna. Reflexionando ante el hecho de una cita de ocho meses de tardanza, lo que me toca pensar es que en el cuerpo de profesionales del Issste faltan una gran cantidad de especialistas, en primer lugar, y por otro lado, este hecho de citas médicas de gran tardanza, lo que motivan es la angustiosa e indispensable solución de acercarse a un médico privado, por tanto, de hecho, se niega el papel de la medicina pública.