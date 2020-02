La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acordó con su contraparte de la Ciudad de México (Sacmex) no reducir el caudal del líquido que recibe la capital por parte del sistema Cutzamala durante la temporada de estiaje, pero cada mes se supervisará el nivel de las presas para que no haya desabasto.

Al no haber una reducción del caudal bajará rápidamente la cantidad almacenada en las presas, pero esperamos que este año sea más benévolo y las lluvias empiecen en mayo y no en junio, estaremos atentos para no quedarnos sin agua .