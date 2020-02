Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2020, p. a11

Al llegar a Torreón para conocer la liga profesional mexicana de basquetbol, el entrenador español Francisco Olmos se estremeció con lo que encontró. Una asociación deportiva que pretendía ser profesional, pero que carecía de estructura, con problemas financieros e instalaciones en abandono.

Olmos, quien entrenó al Valencia de la liga española de basquetbol, se sorprendió por las condiciones en las que estaba el circuito mexicano en Torreón, en 2015.

Me fui de ahí porque no tenía el nivel profesional que exijo , recuerda Olmos; me espantó un poco a lo que me enfrenté: vestuarios insalubres, jugadores que habitaban lugares en donde no vivirían los hijos de los dueños de los equipos. Era una Liga que quería ser profesional pero en los hechos no lo era .

Olmos estaba interesado en participar en la liga mexicana, pero necesitaba una serie de condiciones para poder trabajar como entrenador proveniente de un medio donde la especialización les ha dado un alto nivel de calidad.

Cuando entro a un equipo no bajo mi cuota de exigencia , afirma Olmos; necesito que mis jugadores tengan las condiciones para trabajar fuerte, que no exista excusa para no ganar y eso me lo ofrecieron en Fuerza Regia .

Olmos llegó hace cuatro años al equipo de Monterrey y la transformación fue radical. Han conquistado dos campeonatos y llevan tres finales consecutivas presentes, la próxima a disputarse será hoy ante Soles de Mexicali.