Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. a11

Sebastián Saucedo dejó en esta temporada la comodidad del Salt Lake City, de la MLS, para fichar con Pumas, estrategia que le ha dado más proyección al grado de que fue contactado por la selección mayor de Estados Unidos, además de que tiene más posibilidades de conseguir un lugar en el plantel Sub 23 que disputará el preolímpico buscando llegar a Tokio 2020.

Desde que llegué el entrenador la selección mayor de Estados Unidos me llamó para jugar contra Costa Rica, pero Pumas no me dejó ir porque teníamos varios partidos, mientras el técnico de la Sub 23 siempre me ha contemplado , dijo el delantero.