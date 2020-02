Hugo Carbajal Aguilar / Zacatepec

Es un doble premio: el gobierno federal recupera su inversión y el ganador lo puede malbaratar sin dejar de ser millonario.

Roberto Carrasco / CDMX

Lo donaría para que el Presidente volviera a hacer otra rifa y así acabar de pagar la estúpida deuda que el espurio de Calderón creó para congraciarse con el PRI y que no se investigara los miles de millones que se gastaron en la Estela de Luz, la barda donde se iba a hacer la refinería, los millones que le quitaron a Zhenli Ye Gon.

Silvia Hernández Luelmo / Cdmx

Este episodio nacional, a mi juicio, ya está muy manido; considero que la propuesta presidencial no es acertada; es necesario explorar otras opciones serias.

Luis Ángel García Sánchez / León

Sin duda, lo donaría para una buena causa que pudiera necesitarlo, como ocurre con los niños y los adultos quemados, personas con enfermedades que requieren de medicina de especialidad y así transportarlos al lugar donde les pudieran ayudar en sus ­complicaciones.

Carlos Oliveros Soto / CDMX

Soy desafortunado en el juego, aun así no lo compraría porque no lo puedo tener en el patio de mi casa ni en la azotea, así que no sé qué haría con él, por eso no compraría boleto.

Enrique Pérez Rodríguez / Nicolás Romero, Edomex

Lo vendería a mitad de precio y donaría una parte a una buena causa.

Gloria Alanisse / Cdmx

Estoy segura: ningún empresario le haría el feo a una excelente oferta.

Patricia Velázquez / CDMX

Compraré tres boletos y si me lo llego a sacar lo remato y me voy a vivir muy feliz con mi familia a nuestro México.

Ángel Castillo / Nahsville, TN

Lo importante no es ganar, sino participar para solucionar una ocurrencia estúpida de Calderón.

Martiniano Tapia / Salamanca

Creo que sería una excelente oportunidad para hacer una buena obra.

Pablo Escutia / Naucalpan

